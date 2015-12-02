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    В Азербайджане женщина скончалась во время родов - ФОТО

    Женщина скончалась после того, как родила сына путем кесарева сечения

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе женщина скончалась во время родов.

    Как сообщает Report, жительница района 33-летняя Ханым Юсифова путем кесарева сечения родила мальчика в Джалилабадской районной центральной больнице. После этого состояние роженицы резко ухудшилось, в связи с чем она была направлена в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы, где и  скончалась.  

    Как сообщили Report в Джалилабадской районной центральной больнице, во время операции Х.Юсифовой была оказана необходимая медицинская помощь: "В связи с ухудшением состояния пациентки была приглашена бригада врачей из Баку. Больная под их наблюдением была доставлена в Баку. Причина смерти Х.Юсифовой связана с заболеванием, не имеющим отношение к беременности". 

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