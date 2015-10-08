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    В Азербайджане женщина и ее 3-летний сын упали в канал, ребенок утонул

    Причиной этому был скользкий деревянный мост через канал

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В селе Исмаилабад Евлахского района женщина и ее 3-летний сын упали в канал. Об этом Report сообщили в Евлахской районной прокуратуре. 

    Согласно информации, жительница села Сакина Акберова и ее 3-летний сын Айхан упали в канал, когда переходили по деревянному мосту через него. Женщина спаслась, но 3-летнего Айхана унесло течением. Он утонул. Спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям, прибывшие на место происшествия, извлекли тело ребенка из воды. 

    По факту ведется расследование в районной прокуратуре. 

    Отметим, что причиной этому был скользкий деревянный мост через канал. 

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