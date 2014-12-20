​В Азербайджане оправдана женщина, приговоренная к 9 годам лишения свободы

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане вынесли оправдательный приговор женщине, осужденной на 9 лет лишения свободы. Как сообщает Report, Танрывердиева Гедем Мохбалы гызы, которая обвинялась по статьям 178.3.2 УК (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления доверием), 320.1 УК (подделка или незаконное изготовление удостоверения, дающего право или освобождающего от должности или другого официального документа, либо продажа такого документа, изготовление или продажа фальшивых государственных наград, штампов или печатей), 320.2 (преднамеренное использование материалов, указанных в ст. 320.1) УК Азербайджана.

Г.Танрывердиевой вынесен оправдательный приговор Апелляционным судом Сумгайыта.