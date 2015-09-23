​В Азербайджане женатый мужчина убил похищенную им 19-летнюю девушку

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Тертере совершено убийство. Как сообщает Report, 29-летний житель района Зейналов Фарид Интигам оглу убил похищенную им несколько дней назад 19-летнюю Гурбанову Тофигу Магомед гызы.

Как сообщили Report из Тертерской районной прокуратуры, согласно предварительным данным, Ф.Зейналов был женат и привел похищенную Т.Гурбанову в дом, где жил с супругой. Через некоторое время между женщинами возник спор, переросший в драку. Во время драки Ф.Зейналов задушил Т.Гурбанову.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.