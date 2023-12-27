В Азербайджане завершилось следствие по делу обвиняемого в растрате работника театра

В Азербайджане завершилось следствие по делу обвиняемого в растрате работника театра.

В Азербайджане завершилось следствие по делу обвиняемого в растрате работника театра.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

В сообщении отмечается, что работавшая бухгалтером в Азербайджанском государственном театре пантомимы с 2019 года Керимова Айтен Джейхун гызы была освобождена от занимаемой должности в январе 2023 года в связи с серьезными недочетами в работе.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2, 308.2 и 313 Уголовного кодекса АР. Следствие по уголовному делу завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия выяснилось, что за время работы в театре Айтен Керимова различными способами присвоила денежные средства в размере 332 000 манатов. Тем самым был нанесен значительный ущерб сохранности имущества Министерства культуры и экономному, рациональному использованию финансовых средств, а также охраняемым законом интересам министерства.