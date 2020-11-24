В Азербайджане завели уголовные дела в отношении 51 короновирусного пациента

По каждому из фактов возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 Уголовного Кодекса Азербайджана

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, 22 и 23 ноября сотрудниками полиции были выявлены случаи нарушения карантина коронавирусными пациентами, проходящими лечение в домашних условиях.

Были приняты меры в отношении 30 нарушителей в столице и 21 нарушителя в Гяндже, Сумгайыте, Ширване, Геранбойском, Шабранском, Загатальском, Сабирабадском, Билясуварском, Губинском, Гусарском, Джалилабадском и Саатлинском районах.

По каждому из фактов возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 Уголовного Кодекса Азербайджана.