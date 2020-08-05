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В Азербайджане зарегистрировано 78 умышленных убийств в этом году

В Азербайджане зарегистрировано 78 умышленных убийств в этом году За 6 месяцев этого года в Азербайджане зарегистрировано 78 умышленных убийств.
Происшествия
5 августа 2020 г. 17:34
В Азербайджане зарегистрировано 78 умышленных убийств в этом году

За 6 месяцев этого года в Азербайджане зарегистрировано 78 умышленных убийств.

Как сообщает Report, об этом говорилось на расширенном оперативном онлайн-совещании органов прокуратуры, посвященном обсуждению проведенных в первом полугодии 2020 года работ и предстоящим задачам.

В целом по стране завершено следствие по 6 933 уголовным делам, из которых 827 расследовались в органах прокуратуры.

Общая сумма материального ущерба по уголовным делам, зарегистрированным в республике, составила 87 миллионов 691 тысяч манатов, благодаря следственным мерам обеспечено возмещение 46 миллионов манатов, то есть 52,2 процентов указанной суммы.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 78 qəsdən adam öldürmə cinayəti qeydə alınıb

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