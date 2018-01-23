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    В Азербайджане зарегистрировано 108 фактов преступления за прошлые сутки

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало статистику преступлений и происшествий, зарегистрированных вчера.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, органами внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 108 фактов преступлений, 19 из которых были раскрыты по "горячим следам".

    13 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

    На автомобильных дорогах страны произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погиб 1 человек и пострадал еще 1 человек.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, выявлены 6 фактов, связанных с наркотиками и 2 факта незаконного хранения оружия.

    По подозрению в совершении преступлений задержаны 26 человек.

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