В Азербайджане зарегистрирована смерть от пчелиного укуса

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошел смертельный случай в результате пчелиного укуса.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в поселке Забрат Сабунчинского района.

Иманлы Джавид Тельман оглу 1993 г.р. был ужален пчелой. Его разместили в Клиническом медцентре №3. Пострадавшему был поставлен диагноз начинающаяся флегмона верхних поверхностей. Несмотря на усилия врачей, Дж. Иманлы скончался в реанимационном отделении больницы.

Расследуются точные причины смерти.