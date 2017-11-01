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    В Азербайджане зарегистрирована смерть от пчелиного укуса

    Пострадавшему был поставлен диагноз начинающаяся флегмона верхних поверхностей

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошел смертельный случай в результате пчелиного укуса.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в поселке Забрат Сабунчинского района.

    Иманлы Джавид Тельман оглу 1993 г.р. был ужален пчелой. Его разместили в Клиническом медцентре №3. Пострадавшему был поставлен диагноз начинающаяся флегмона верхних поверхностей. Несмотря на усилия врачей, Дж. Иманлы скончался в реанимационном отделении больницы. 

    Расследуются точные причины смерти.

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