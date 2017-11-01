В Азербайджане зарегистрирована смерть от пчелиного укуса

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошел смертельный случай в результате пчелиного укуса.
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в поселке Забрат Сабунчинского района.
Иманлы Джавид Тельман оглу 1993 г.р. был ужален пчелой. Его разместили в Клиническом медцентре №3. Пострадавшему был поставлен диагноз начинающаяся флегмона верхних поверхностей. Несмотря на усилия врачей, Дж. Иманлы скончался в реанимационном отделении больницы.
Расследуются точные причины смерти.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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