В Азербайджане закончилась судебная тяжба между двумя компаниями-гигантами

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на постановление суда по иску ОАО Holcim (Азербайджан) к ОАО "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд".

Как сообщает Report, в ходе судебного заседания под председательством судьи Валеха Агаева было зачитано постановление суда.

Согласно постановлению, апелляционная жалоба была отклонена, судебное решение первой инстанции оставлено без изменений.

Отметим, что ОАО Holcim подало в суд на ОАО "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд". Исковое заявление было отклонено Бакинским административно-экономическим судом №2.

Не согласившись с решением суда, ОАО Holcim подало апелляционную жалобу.

Напомним, что компания Holcim (Азербайджан), будучи частью ведущего мирового поставщика цемента Holcim Qrup, является одним из передовых предприятий по производству цемента и цементного клинкера в стране.