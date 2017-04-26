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    В Азербайджане закончилась судебная тяжба между двумя компаниями-гигантами

    На суде под председательством судьи Валеха Агаева было зачитано постановление суда

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на постановление суда по иску ОАО Holcim (Азербайджан) к ОАО "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд".

    Как сообщает Report, в ходе судебного заседания под председательством судьи Валеха Агаева было зачитано постановление суда.

    Согласно постановлению, апелляционная жалоба была отклонена, судебное решение первой инстанции оставлено без изменений.

    Отметим, что ОАО Holcim подало в суд на ОАО "Строительно-промышленная инвестиционная корпорация Аккорд". Исковое заявление было отклонено Бакинским административно-экономическим судом №2.

    Не согласившись с решением суда, ОАО Holcim подало апелляционную жалобу. 

    Напомним, что компания Holcim (Азербайджан), будучи частью ведущего мирового поставщика цемента Holcim Qrup, является одним из передовых предприятий по производству цемента и цементного клинкера в стране.

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