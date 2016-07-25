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    В Азербайджане задолжавший банку мужчина обманул полицию

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане задолжавший банку мужчина обманул полицию. Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, обратившись в правоохранительные органы житель города Ширван, ранее судимый Натик Нахмедов заявил, что якобы обманув его, неизвестные отобрали у него автомобиль марки "Daewoo".

    В результате расследований сотрудников отделения полиции города Ширван выяснилось, что Н.Нахмедов предоставил полиции ложную информацию, чтобы уклониться от выплаты банку "Nikoil Bank" кредита.

    Расследование по факту продолжается.

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