В Азербайджане задержаны занимавшиеся кражей три друга

Агджабеди. 7 марта. REPORT.AZ/ В Агджабеди задержаны занимавшиеся кражей три друга.

Об этом карабахскому центру Report заявил начальник следственного отдела отделения полиции Агджабединского района Руфат Мамедов.

По его словам, обратившись с заявлением в районное отделение полиции, житель села Гаравелли заявил о краже из принадлежащего ему объекта электродвигателей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении кражи жители села Галиб Гулиев, Гаджи Азизов и Сурхай Мамедов.

В ходе расследований выяснилось, что в различное время они украли из объекта 22 электродвигателя и этим нанесли ущерб в размере около 8 000 манатов.

По факту ведется расследование.