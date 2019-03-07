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В Азербайджане задержаны занимавшиеся кражей три друга

Агджабеди. 7 марта. REPORT.AZ/ В Агджабеди задержаны занимавшиеся кражей три друга.

Об этом карабахскому центру Report заявил начальник следственного отдела отделения полиции Агджабединского района Руфат Мамедов. 

По его словам, обратившись с заявлением в районное отделение полиции, житель села Гаравелли заявил о краже из принадлежащего ему объекта электродвигателей. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении кражи жители села Галиб Гулиев, Гаджи Азизов и Сурхай Мамедов. 

В ходе расследований выяснилось, что в различное время они украли из объекта 22 электродвигателя и этим нанесли ущерб в размере около 8 000 манатов.  

По факту ведется расследование. 

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