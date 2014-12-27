​В Азербайджане задержаны водители, сбившие пешеходов и скрывшиеся с места ДТП

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержаны водители, которые сбили женщин-пешеходов и скрылись с места ДТП. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением дорожной полиции, задержан водитель грузового автомобиля "Камаз" Натиг Гусейнов, совершивший 22 декабря этого года наезд на Зибейду Рустамову на территории Гаджигабульского района. В результате ДТП З.Рустамова скончалась от полученных травм.

В результате другой операции, проведенной сотрудниками ГУДП, задержан водитель автомобиля “Ford-Transit” - житель города Гаджигабул Низами Мамедов. Он, управляя вышеназванным автомобилем, 22 декабря этого года сбил на территории Гарадагского района Нигяр Гашимову. В результате полученных ран пешеход скончалась.

По обоим фактам ведется следствие.