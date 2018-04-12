В Азербайджане задержаны пятеро граждан Шри-Ланки

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В ходе проведенных Государственной миграционной службой (ГМС) Азербайджана совместно с Государственной пограничной службой (ГПС) мероприятий по борьбе с незаконной миграцией были задержаны пятеро граждан Шри-Ланки.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГМС.

В ходе расследования было установлено, что граждане Шри-Ланки приехали в Азербайджан незаконным путем для того, чтобы попасть в Европу и воспользовались маршрутом Азербайджан-Иран-Турция. Так, стало известно, что доставка указанных лиц в Европу была организована международной группой, состоящей из проживающего во Франции Сангала, проживающего в Турции Усмандара, проживающего в Иране Зяки. На основе обращения одного из членов группы - Зяки с этой целью гражданин Азербайджанской Республики Ильтимас Алиев сначала разместил граждан Шри-Ланки в городе Баку. Позднее иностранцы были задержаны в направлении Ярдымлинского района, где по заказу Зяки должны были незаконно пресечь государственную границу.

В результате проведенного совместного расследования были выявлены организаторы отмеченного незаконного канала миграции.

Принимаются соответствующие меры по выдворению за пределы Азербайджанской Республики задержанных иностранцев.