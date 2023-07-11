В Азербайджане за мошенничество задержаны нигерийцы

Задержаны граждане Нигерии, совершившие мошенничество в отношении граждан Азербайджана в социальной сети Telegram.

Задержаны граждане Нигерии, совершившие мошенничество в отношении граждан Азербайджана в социальной сети Telegram.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

На основании поступивших в МВД многочисленных жалоб проведены оперативные мероприятия, в результате которых было установлено, что мошенники действовали, в основном, через социальную сеть Telegram. Сотрудниками полиции были установлены личности граждан Нигерии - Эджиофора Оньекачу Бенедикта и Эмере Оньебучи Кристиантуса, присвоившие обманным путем у граждан крупные суммы денег.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.