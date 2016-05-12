В Азербайджане задержаны лица, торгующие змеиным ядом

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе задержаны лица, торгующие змеиным ядом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отделения полиции, при попытке продажи 1,131 грамм змеиного яда за 1 540 манатов были задержаны жители Джалилабадского района Фаган Гусейнзаде, Эльшад Гейдаров и житель Масаллинского района Рагиф Гасанов.

По факту возбуждено уголовное дело.