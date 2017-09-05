Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержаны лица, совершившие нападение на дом известного врача.

Как сообщает Report, в результате операции, проведенной полицией, были задержаны 4 совершивших разбой в отношении уролога, профессора Кямала Абдуллаева и его супруги. Задержанные лица: Анар Амирли, Эльмаддин Мусаев, Натиг Мусаев и Бахруз Гаджизаде.

По факту в Бинагадинском районном управлении полиции ведется расследование.

Напомним, что разбойное нападение произошло 29 июля этого года. Неизвестные проникли в дом К. Абдуллаева в поселке Расулзаде Бинагадинского района и, связав руки урологу и его супруге, подвергли их пыткам. Бандиты похитил из дома 5 тыс. долларов и дорогие наручные часы врача.