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В Азербайджане задержаны еще 2 действующих по указке Ирана наркокурьера

В Азербайджане задержаны еще 2 действующих по указке Ирана наркокурьера Задержаны еще 2 члена группировки, кого иранские наркоторговцы привлекли к наркокурьерству в Азербайджане. У задержанных было обнаружено 4 килограмма героина.
Происшествия
27 июня 2023 г. 14:08
В Азербайджане задержаны еще 2 действующих по указке Ирана наркокурьера

Задержаны еще 2 члена группировки, кого иранские наркоторговцы привлекли к наркокурьерству в Азербайджане. У задержанных было обнаружено 4 килограмма героина.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В Насиминском районе проведены очередные операции против лиц, организовавших сбыт наркотических средств. В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Управления полиции Насиминского района, был задержан и доставлен в следственный изолятор ранее судимый за торговлю наркотическими средствами Огтай Нагизаде. При осмотре у него было обнаружено около 3 килограммов героина.

В ходе операции, проведенной сотрудниками 22-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель Сабирабадского района Рашад Велиев. При нем был обнаружен 1 килограмм героина.

В результате расследования было установлено, что Огтай Нагизаде и Рашад Велиев связались через социальные сети с гражданином Ирана по имени “Иса”, личность которого расследованием не установлена, и с целью продажи приобретали у него наркотики, которые последний переправлял на территорию страны различными незаконными способами.

В связи с фактами в Управлении полиции Насиминского района возбуждены уголовные дела по соответствующей статье Уголовного кодекса. В отношении Огтая Нагизаде и Рашада Велиева решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке İranda yaşayan narkotacirlərin Azərbaycanda narkokuryerliyə cəlb etdiyi dəstənin daha 2 üzvü həbs edilib

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