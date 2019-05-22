​В Азербайджане задержаны еще 143 мигранта

За минувшую неделю Государственная миграционная служба Азербайджана в ходе мероприятий против незаконной миграции задержала 143 иностранных граждан.

Как сообщили Report в ГМС, 5 из них были обнаружены в ходе мероприятий, проведенных совместно Службой госбезопасности.

Было установлено, что 8 из задержанных человек занимались деятельностью, не соответствующей заявленной при приезде, 6 – привлечены к незаконной трудовой деятельности, 1 – не проживал по месту регистрации, остальные 128 – незаконно проживали на территории страны.

В отношении 129 нарушителей миграционного законодательства приняты административные решения, в отношении остальных иностранцев были приняты соответствующие меры по выдворению их за пределы Азербайджана.

Мероприятия ГМС в рамках борьбы с незаконной миграцией продолжаются.