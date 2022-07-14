В Азербайджане задержаны члены международной наркосети

В ходе очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), задержаны еще два человека - жители города Ширван ранее судимые Махаббат Гусейнов и Азиз Аскеров, занимавши

В ходе очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), задержаны члены международной наркосети - жители города Ширван ранее судимые Махаббат Гусейнов и Азиз Аскеров, занимавшиеся контрабандным ввозом и распространением наркотических средств на территории страны.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате из незаконного оборота изъято большое количество наркотиков и психотропных веществ.

В адресах проживания задержанных обнаружено 86 кг наркотических средств, в том числе 78 кг героина, 8 кг метамфетамина и электронные весы, которые использовались для взвешивания наркотиков.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. По решению суда в отношении обоих лиц, задержанных по обвинению в незаконном обороте наркотиков, избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других членов международной наркосети за рубежом и внутри страны продолжаются.