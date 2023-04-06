В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность

Сотрудники Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры провели совместные комплексные мероприятия по предотвращению преступных действий группы лиц по дестабилизации обстановки в стране.

Сотрудники Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры провели совместные комплексные мероприятия по предотвращению преступных действий группы лиц по дестабилизации обстановки в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении вышеуказанных госструктур.

Было установлено, проживающие в Иране и сотрудничающие с иранскими спецслужбами Руфулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов за денежное вознаграждение поручили жителю Тертерского района Арифу Джумшудову сформировать "группу сопротивления" для создания государства "Кериме", захвата власти путем вооруженных беспорядков в стране и насильственного изменения конституционного строя Азербайджанской Республики.

Ариф Джумшудов привлек к этой работе своих знакомых, пропагандировавших религиозный радикализм - Тарзана Гарашова, Санана Мамедова, Хагани Мамедова и Игбала Ахундова. Указания Руфуллы Ахундзаде и Бахтияра Байрамова он передавал этим лицам на тайных собраниях, которые регулярно организовывал у себя дома. В то же время члены группы старались привлечь к сотрудничеству новых лиц и информировали об этом Ахундзаде.

Кроме того, Р.Ахундзаде привлек к сотрудничеству жителя Баку Анара Исаева, дав ему поручение создать "отряд сопротивления" с целью создания "государства Кериме".

Ахундзаде, пообещав крупные суммы денег, оружие и всестороннюю поддержку, познакомил А.Исаева с А.Джумшудовым для координации и совместной деятельности.

Задержанные, выдавая себя за "верующих", в социальных сетях и на церемониях, где собирались люди, вели пропаганду в пользу Ирана и религиозного радикализма, выполняли задания, полученные из-за рубежа, с целью подрыва в Азербайджане традиций религиозной толерантности.

В то же время члены банды организовывали продажу наркотиков, поставляемых из Ирана, а полученные крупные суммы денег тратили на пропаганду религиозного радикализма в Азербайджане и прочую подрывную деятельность.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.