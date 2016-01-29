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    ​В Азербайджане задержаны члены преступной группировки, занимающиеся изготовлением фальшивых купюр

    Согласно заключению экспертов, защитная техника поддельных купюр была искусно подделана

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел провели очередную успешную операцию по пресечению изготовления и оборота фальшивых купюр, представляющих серьезную угрозу финансовой системе страны.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    Согласно сообщению, в Главное управление поступила информация о занимающейся изготовлением и продажей фальшивых денежных купюр преступной группировке, в состав которой входят жители Джалилабада Исмаил Гулиев и Али Аббасов, уроженец Агдамского района Тебриз Гулиев, житель Баку Хаял Рагимов и жительница Абшеронского района Илаха Байрамова.

    В последний раз члены группировки были задержаны в ходе спецоперации, связанной с продажей крупной партии фальшивых манатов.

    При обыске у задержанных и в арендованной ими квартире обнаружили и изъяли поддельные банкноты на более 10 тыс. манатов, используемое при их изготовлении специальное оборудование и другие вещественные доказательства.

    Согласно заключению экспертов, защитная техника поддельных купюр была искусно подделана задержанными лицами.

    Члены группы признались, что планировали реализовать поддельные купюры в торговых центрах на территории столицы и регионах и других удобных для реализации местах.

    По факту в Следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело.

    Расследование продолжается. 

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