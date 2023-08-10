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В Азербайджане задержаны члены организованной преступной группы, ввозившей наркотики из Ирана

В Азербайджане задержаны члены организованной преступной группы, ввозившей наркотики из Ирана Ранее судимые Захид Мамедов (1989 г.р.) и Габиль Мурадов (1998 г.р.) задержаны на территории Абшеронского района по подозрению в контрабанде наркотиков.
Происшествия
10 августа 2023 г. 15:58
В Азербайджане задержаны члены организованной преступной группы, ввозившей наркотики из Ирана

Ранее судимые Захид Мамедов (1989 г.р.) и Габиль Мурадов (1998 г.р.) задержаны на территории Абшеронского района по подозрению в контрабанде наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

При обыске автомобиля задержанных обнаружены наркотики общим весом 91 кг.

Было установлено, что задержанные создали организованную преступную группу и вошли в преступный сговор с гражданином Ирана по имени "Сехавет". Они намеревались доставить наркотики с целью сбыта отдельным лицам в Абшеронском районе.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса, в отношении членов преступной группы избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия по задержанию других членов организованной группы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana qanunsuz yollarla 91 kq narkotik gətirən iki nəfər tutulub

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