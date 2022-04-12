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В Азербайджане задержаны члены международной наркосети

В Азербайджане задержаны члены международной наркосети Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана изъяли из незаконного оборота 72 кг наркотиков и психотропных веществ, а также 1 427 таблеток психотропного действия.
Происшествия
12 апреля 2022 г. 17:49
В Азербайджане задержаны члены международной наркосети

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана изъяли из незаконного оборота 72 кг наркотиков и психотропных веществ, а также 1 427 таблеток психотропного действия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В Главное управление поступила оперативная информация о том, что жители Масаллы Рамиз Ибадов и его знакомый Джавидан Ализаде являются одними из главных фигурантов, причастных к незаконному обороту наркотиков в стране. Они были задержаны в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления, когда пытались спрятать крупную партию наркотиков, контрабандно ввезенных в страну по указанию наркоторговца, проживающего за рубежом.

В общей сложности по адресам проживания задержанных и в багажнике автомобиля, которым управлял Рамиз Ибадов, было обнаружено 72 кг наркотиков, в том числе 50 кг героина, 22 кг метамфетамина и 1 427 таблеток психотропного действия.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Проводятся оперативно-технические мероприятия по выявлению пособников арестованных членов международной наркосети за рубежом и внутри страны", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda beynəlxalq narkoşəbəkənin daha 2 üzvü saxlanılıb

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