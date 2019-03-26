В Азербайджане задержаны автохулиганы - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

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*** 22:29

В Гяндже задержаны автохулиганы, передаёт западное бюро Report со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

Согласно информации, сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Главного полицейского управления Гянджи задержали на территории города группу водителей, которые грубо нарушили правила дорожного движения, создав тем самым угрозу другим водителям, и открыто проявили неуважение к обществу своими действиями. В отношении задержанных были приняты меры соответственно законодательству.

В результате расследования сотрудникам полиции удалось выяснить, что задержанные жители Гянджи - Айхан Мамедов, Ниджат Сейидзаде, Новруз Мамедов - в разное время на определённых дорогах города занимались автохулиганством на автомобилях марок Mercedes, "ВАЗ-2011" и "ВАЗ-21074" соответственно. В отношении указанных лиц сотрудниками полиции были составлены протоколы в административном порядке и отправлены в суд на рассмотрение.

Помимо этого, сотрудники отделения Государственной дорожной полиции Главного полицейского управления Гянджи также обнаружили водителей, которые нарушали покой жителей в праздничные дни громкими сигналами и внесли изменения в строение автомобилей. Автомобили данных лиц были отвезены на штрафную площадку в качестве административной меры наказания.