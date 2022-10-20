О нас

В Азербайджане за незаконную торговлю наркотиками задержаны 74 иностранца

В Азербайджане за незаконную торговлю наркотиками задержаны 74 иностранца В этом году в Азербайджане были задержаны 74 иностранца за незаконную торговлю наркотиками.
Происшествия
20 октября 2022 г. 10:45
В Азербайджане за незаконную торговлю наркотиками задержаны 74 иностранца

В этом году в Азербайджане были задержаны 74 иностранца за незаконную торговлю наркотиками.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете постоянно действующей рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

За 9 месяцев этого года к уголовной ответственности в связи с незаконным оборотом наркотиков были привлечены 6249 человек, из них 6079 мужчин и 170 женщин.

Из 74 иностранцев 36 являются гражданами Ирана, 8 - Грузии, 10 - Турции, 2 - Туркменистана, 1 - Кыргызстана, 1 - Пакистана, 2 - Украины, 1 - Мальдив и 13 - России.

Всего у иностранных граждан изъято 1 039 кг 686,303 гр различных видов наркотических средств, 4178 таблеток психотропных веществ, а также 16759 единиц конопли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il qanunsuz narkotik satışı ilə bağlı 74 əcnəbi saxlanılıb

Самое читаемое

Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление отношений
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление отношений
13 октября 2022 г. 17:58
В Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие
ФотоВ Хачмазе произошло ДТП, есть пострадавшие
14 октября 2022 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi