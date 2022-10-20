В Азербайджане за незаконную торговлю наркотиками задержаны 74 иностранца

В этом году в Азербайджане были задержаны 74 иностранца за незаконную торговлю наркотиками.

В этом году в Азербайджане были задержаны 74 иностранца за незаконную торговлю наркотиками.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете постоянно действующей рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

За 9 месяцев этого года к уголовной ответственности в связи с незаконным оборотом наркотиков были привлечены 6249 человек, из них 6079 мужчин и 170 женщин.

Из 74 иностранцев 36 являются гражданами Ирана, 8 - Грузии, 10 - Турции, 2 - Туркменистана, 1 - Кыргызстана, 1 - Пакистана, 2 - Украины, 1 - Мальдив и 13 - России.

Всего у иностранных граждан изъято 1 039 кг 686,303 гр различных видов наркотических средств, 4178 таблеток психотропных веществ, а также 16759 единиц конопли.