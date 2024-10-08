В Азербайджане задержаны 40 нелегальных мигрантов

В сентябре 2024 года в Баку сотрудниками полиции были задержаны 40 иностранцев, незаконно проживающих в стране.

В сентябре 2024 года в Баку сотрудниками полиции были задержаны 40 иностранцев, незаконно проживающих в стране.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел (МВД).

Незаконно проживающие иностранцы были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением по борьбе с незаконной миграцией Главного паспортного, регистрационного и миграционного управления МВД совместно с сотрудниками территориальных полицейских органов Баку.

В отношении этих лиц составлен протокол об административном правонарушении, согласно соответствующей статье КоАП.

Отметим, что с начала текущего года по сегодняшний день в общей сложности выявлено 413 иностранных граждан, в отношении которых приняты соответствующие меры.