В Азербайджане задержаны 36 разыскиваемых должников

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений, совершенных в Азербайджане с 4 на 5 апреля.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, минувшим днем органами внутренних дел республики было зарегистрировано 97 преступлений, 16 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 30 преступлений, совершенных в прежние периоды.

Задержаны и переданы по назначению 45 человек, находившихся в розыске, в том числе 3 за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 36 должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 4 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 24 подозреваемых в совершении преступлений.