В Азербайджане задержаны 11 больных коронавирусом

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, были проинформированы соответствующие органы здравоохранения

Продолжаются меры по контролю за профилактикой активных больных коронавирусом в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане в целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

31 марта сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах на территории республики 11 активных больных коронавирусом. Несмотря на то, что этим лицам было назначено лечение на дому, они покинули место проживания.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

На жителя Геранбойского района С.Атаева и жителя Лянкяранского района Дж.Алиева возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР.

В отношении других граждан продолжается расследование.

"В целях обеспечения требований карантинного режима, предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возможных тяжелых последствий сотрудники органов внутренних дел продолжают контрольно-профилактические мероприятия на территории столицы и в регионах. Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать требования особого карантинного режима", - сообщили в пресс-службе.