В Азербайджане задержаны лица, разыскиваемые в Российской Федерации

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержаны лица, находящиеся в розыске в Российской Федерации. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска МВД, задержаны находящийся в розыске по статье 105 (убийство) уголовного кодекса РФ Парвиз Гулиев и находящиеся в розыске по статье 106 (убийство по неосторожности) УК РФ Асиф Алиев и Фарман Алиев.