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    ​В Азербайджане задержаны лица, вымогавшие деньги у бизнесменов

    У них изъяты 1 автомат, 1 пистолет, 4 ручные гранаты и наркотические средства

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана с целью профилактики преступности провели специальные оперативно-розыскные мероприятия в Евлахском районе. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

    Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и районного отделения полиции с привлечением полицейских сил особого назначения министерства задержали семерых лиц, вымогавших деньги у бизнесменов. Пятеро из данных лиц, являющихся жителями Евлахского района, были ранее неоднократно судимы по различным статьям Уголовного Кодекса.

    При личном досмотре и во время обыска в их квартирах и автомобилях были обнаружены и изъяты 1 автомат, 1 пистолет, 4 ручные гранаты и большое количество различных видов наркотических средств.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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