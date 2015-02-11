​В Азербайджане задержаны лица, вымогавшие деньги у бизнесменов

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана с целью профилактики преступности провели специальные оперативно-розыскные мероприятия в Евлахском районе. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и районного отделения полиции с привлечением полицейских сил особого назначения министерства задержали семерых лиц, вымогавших деньги у бизнесменов. Пятеро из данных лиц, являющихся жителями Евлахского района, были ранее неоднократно судимы по различным статьям Уголовного Кодекса.

При личном досмотре и во время обыска в их квартирах и автомобилях были обнаружены и изъяты 1 автомат, 1 пистолет, 4 ручные гранаты и большое количество различных видов наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.