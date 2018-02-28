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    В Азербайджане задержано еще 11 незаконных мигрантов

    В отношении них приняты соответствующие административные меры

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В ходе мероприятий по борьбе с незаконной миграцией Государственной миграционной службой (ГМС) задержаны 11 иностранных гражданина, среди них 5 граждан Индии, 3 гражданина Пакистана, 2 гражданина Бангладеш и 1 гражданин Афганистана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГМС.

    Расследование установило, что 2 гражданина Пакистана и 2 гражданина Бангладеш прибыли в Азербайджан под видом занятия бизнесом, однако не осуществляли никакой деятельности в бизнес-среде, подали обращения для проживания и свободного передвижения в стране.

    Выяснилось, что другие задержанные нарушили правила пребывания и проживания в стране.

    Было установлено, что иностранные граждане нарушили требования миграционного законодательства Азербайджанской Республики, в отношении них приняты соответствующие административные меры.

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