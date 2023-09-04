В Азербайджане задержаны 6,3 тыс. нелегальных мигрантов в этому году, более 2 тыс. из них выдворены из страны

В январе-августе 2023 года в рамках борьбы с нелегальной миграцией задержано 6 306 иностранцев и лиц без гражданства.
Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Государственная миграционная служба.
За этот период 2 331 иностранец, нарушивший миграционное законодательство, был выдворен за пределы Азербайджанской Республики в административном порядке, их въезд в страну был ограничен на установленный законом срок, а остальным была предоставлена возможность легализации пребывания на территории страны или добровольный выезд из страны.