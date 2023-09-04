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В Азербайджане задержаны 6,3 тыс. нелегальных мигрантов в этому году, более 2 тыс. из них выдворены из страны

В Азербайджане задержаны 6,3 тыс. нелегальных мигрантов в этому году, более 2 тыс. из них выдворены из страны В январе-августе 2023 года в рамках борьбы с нелегальной миграцией было задержано 6 306 иностранцев и лиц без гражданства
Происшествия
4 сентября 2023 г. 13:35
В Азербайджане задержаны 6,3 тыс. нелегальных мигрантов в этому году, более 2 тыс. из них выдворены из страны

В январе-августе 2023 года в рамках борьбы с нелегальной миграцией задержано 6 306 иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Государственная миграционная служба.

За этот период 2 331 иностранец, нарушивший миграционное законодательство, был выдворен за пределы Азербайджанской Республики в административном порядке, их въезд в страну был ограничен на установленный законом срок, а остальным была предоставлена возможность легализации пребывания на территории страны или добровольный выезд из страны.

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Версия на английском языке Over 6,300 illegal migrants detained in Azerbaijan, 2,331 deported
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 6300-dən çox qanunsuz miqrant saxlanılıb, onlardan 2331-i ölkədən məcburi çıxarılıb

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