В Азербайджане задержаны 6,3 тыс. нелегальных мигрантов в этому году, более 2 тыс. из них выдворены из страны

В Азербайджане задержаны 6,3 тыс. нелегальных мигрантов в этому году, более 2 тыс. из них выдворены из страны

В январе-августе 2023 года в рамках борьбы с нелегальной миграцией было задержано 6 306 иностранцев и лиц без гражданства

https://static.report.az/photo/adb575d4-6ab5-3805-a219-b7e9db023365.png https://static.report.az/photo/adb575d4-6ab5-3805-a219-b7e9db023365.png

В январе-августе 2023 года в рамках борьбы с нелегальной миграцией задержано 6 306 иностранцев и лиц без гражданства. Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Государственная миграционная служба. За этот период 2 331 иностранец, нарушивший миграционное законодательство, был выдворен за пределы Азербайджанской Республики в административном порядке, их въезд в страну был ограничен на установленный законом срок, а остальным была предоставлена возможность легализации пребывания на территории страны или добровольный выезд из страны. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Over 6,300 illegal migrants detained in Azerbaijan, 2,331 deported