В Азербайджане задержано 5 лиц, пытавшихся незаконно продать автомобильные номера

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В последние дни некоторые средства массовой информации распространили информацию о том, что регистрационные знаки транспортных средств продаются по завышенным ценам. Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана провело расследование в связи с данной информацией. Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В ходе расследования было установлено, что данные номера принадлежат отдельным физическим и юридическим лицам, которые не знали об этих договоренностях.

Также в ходе расследования было выявлено, что лица, разместившие объявления о продаже указанных номеров, намеревались заработать крупную сумму путем мошенничества. В результате оперативных мероприятий было задержано 5 лиц, пытавшихся незаконно продать регистрационные знаки транспортных средств незнакомым людям.

"Еще раз доводим до сведения граждан, что регистрационные знаки транспортных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, выдаются в Главном управлении государственной дорожной полиции и его региональных регистрационно-экзаменационных подразделениях и отделах технического осмотра", - говорится в заявлении МВД.