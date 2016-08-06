В Азербайджане задержана женщина, укравшая 5 лет назад из квартиры мужа драгоценности на 75 тыс. манатов

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержана женщина, укравшая 5 лет назад из квартиры своего мужа драгоценности на сумму 75 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 3-го отделения полиции Сумгайытского городского управления полиции, 30 июля текущего года были задержаны и переданы в Хатаинское районное управление полиции Эльнура Гулиева, подозреваемая в краже 31 декабря 2011 года драгоценностей на сумму 75 тыс. манатов из квартиры своего мужа Зафера Гулиева, проживающего в Хатаинском районе столицы, и ее знакомая Сахиля Атамова.

Расследования по факту продолжаются.