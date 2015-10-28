​В Азербайджане задержана женщина, гадавшая с помощью змеи - ФОТО

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержана известный экстрасенс.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 23-го отделения полиции Низаминского РУП была задержана жительница Баку Тамилла Саламова (1960 г.р.), подозреваемая в том, что, представившись как экстрасенс, она в ноябре 2014 года вымогала у жительницы столицы Тараны Бабаевой 4 200 манатов.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Т.Саламова является победительницей соревнования на одном из телеканалов. Она также участвовала в различных передачах в качестве гостя. На сайте экстрасенса отмечается, что она выводит из людей и очищает дом от шайтанов, злых духов и нечистой силы. Т.Бабаева держала в доме змею, с помощью которой гадала.