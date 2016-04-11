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    ​В Азербайджане задержана мошенница, присвоившая деньги граждан

    Следствие по факту продолжается

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В период с ноября прошлого года по март текущего года учредительница ООО Topstap LTD Матанат Гасанова присвоила крупную сумму денег, обещав нескольким гражданам трудоустроить их в действующий при ООО учебный центр.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    По факту в главном управлении МВД возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. М.Гасанова задержана в качестве подозреваемой.

    Следственные действия по факту продолжаются. 

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