О нас

В Азербайджане арестован водитель автобуса, перевозивший пассажиров в нетрезвом состоянии

В Азербайджане арестован водитель автобуса, перевозивший пассажиров в нетрезвом состоянии Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции выявили водителя автобуса марки Isuzu, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия
18 августа 2025 г. 12:39
В Азербайджане арестован водитель автобуса, перевозивший пассажиров в нетрезвом состоянии

Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции выявили водителя автобуса марки Isuzu, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

В ходе проверки на экологическом посту возникли подозрения, что водитель автобуса, житель Агджабединского района Турал Алиев, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Собранные материалы были направлены в суд. По решению суда Турал Алиев арестован на 15 суток в административном порядке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sərxoş vəziyyətdə sərnişin daşıyan avtobus sürücüsü həbs edilib

Другие новости из категории

В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях
В Баку продолжается суд по делу обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях
18 августа 2025 г. 11:47
Вблизи Бакинского олимпийского стадиона произошло ДТП
Вблизи Бакинского олимпийского стадиона произошло ДТП
18 августа 2025 г. 11:04
В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом
В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом
18 августа 2025 г. 10:57
МВД призвало водителей соблюдать правила дорожного движения
ФотоМВД призвало водителей соблюдать правила дорожного движения
18 августа 2025 г. 10:47
В Дашкесане украден скот на сумму 16 тыс. манатов
В Дашкесане украден скот на сумму 16 тыс. манатов
18 августа 2025 г. 10:31
Колл-центр Минюста представлен в обновленном формате
ФотоКолл-центр Минюста представлен в обновленном формате
18 августа 2025 г. 10:30
В Хачмазе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб
В Хачмазе автомобиль врезался в дерево, водитель погиб
18 августа 2025 г. 10:21
В Гяндже женщина скончалась спустя 4 дня после ДТП
В Гяндже женщина скончалась спустя 4 дня после ДТП
18 августа 2025 г. 09:50
В Астаре 21-летний юноша задержан по подозрению в убийстве 66-летнего мужчины
В Астаре 21-летний юноша задержан по подозрению в убийстве 66-летнего мужчины
18 августа 2025 г. 09:38
МЧС: На прошлой неделе зафиксировано 505 выездов на пожары
МЧС: На прошлой неделе зафиксировано 505 выездов на пожары
18 августа 2025 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi