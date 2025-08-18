В Азербайджане арестован водитель автобуса, перевозивший пассажиров в нетрезвом состоянии

Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции выявили водителя автобуса марки Isuzu, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

В ходе проверки на экологическом посту возникли подозрения, что водитель автобуса, житель Агджабединского района Турал Алиев, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Собранные материалы были направлены в суд. По решению суда Турал Алиев арестован на 15 суток в административном порядке.