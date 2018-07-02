 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане задержан разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Турции

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В ходе мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой для предотвращения незаконной миграции, были задержаны 4 гражданина Турции, 1 гражданин Ирана, 1 гражданин Бангладеш, а в ходе мероприятий, проведенных совместно со Службой госбезопасности – 7 граждан Непала, в целом 13 человек.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГМС.

    Во время расследования стало известно, что иностранцы нарушили миграционные правила (проживания и пребывания) в Азербайджане.

    Было установлено, что гражданин Бангладеш Саифул МД Ислам приехал в Азербайджан с обещанием перейти оттуда в Иран и далее в Турцию, таким образом, были созданы условия для превращения его в незаконного мигранта. В результате принятых превентивных мер была предотвращена попытка создания негативного миграционного канала.

    В то же время было установлено, что задержанный гражданин Турции Сокмен Сабри разыскивается по линии Интерпола, соответствующие органы были проинформированы.

    Задержанные за нарушение миграционного законодательства иностранцы были привлечены к ответственности в соответствующем порядке.

    ГМС продолжает мероприятия по борьбе с незаконной миграцией.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi