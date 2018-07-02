В Азербайджане задержан разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Турции

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В ходе мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой для предотвращения незаконной миграции, были задержаны 4 гражданина Турции, 1 гражданин Ирана, 1 гражданин Бангладеш, а в ходе мероприятий, проведенных совместно со Службой госбезопасности – 7 граждан Непала, в целом 13 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГМС.

Во время расследования стало известно, что иностранцы нарушили миграционные правила (проживания и пребывания) в Азербайджане.

Было установлено, что гражданин Бангладеш Саифул МД Ислам приехал в Азербайджан с обещанием перейти оттуда в Иран и далее в Турцию, таким образом, были созданы условия для превращения его в незаконного мигранта. В результате принятых превентивных мер была предотвращена попытка создания негативного миграционного канала.

В то же время было установлено, что задержанный гражданин Турции Сокмен Сабри разыскивается по линии Интерпола, соответствующие органы были проинформированы.

Задержанные за нарушение миграционного законодательства иностранцы были привлечены к ответственности в соответствующем порядке.

ГМС продолжает мероприятия по борьбе с незаконной миграцией.