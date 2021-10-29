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В Азербайджане задержан подросток, присвоивший около 100 тыс. манатов с банковских карт

В Азербайджане задержан подросток, присвоивший около 100 тыс. манатов с банковских карт Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД установили, что не достигший совершеннолетия житель столицы под условным именем Ализамин Исламов (действовавший под ником “Arsenics”), используя различные методы киберпреступности
Происшествия
29 октября 2021 г. 16:55
В Азербайджане задержан подросток, присвоивший около 100 тыс. манатов с банковских карт

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД установили, что не достигший совершеннолетия житель столицы под условным именем Ализамин Исламов (действовавший под ником “Arsenics”), используя различные методы киберпреступности, создал в социальной сети Instagram поддельную страницу под названием "bahiçi_falci_arzu".

Как сообщили Report в МВД, А.Исламов под видом предоставления онлайн-услуг гадалки, просил обращающихся к нему клиентов осуществлять онлайн-оплату. Подросток предлагал клиентам прототипы официальных страниц различных банков и сайтов онлайн-оплат, посредством которых узнавал данные банковских карт.

Расследование установило, что за 5 месяцев он узнал данные банковских карт около 300 лиц. Снятые с карточных счетов средства он перечислял на свой электронный кошелек и обналичивал посредством онлайн-покупок. За этот период А.Исламов присвоил около 100 тыс. манатов граждан с помощью специальных программ.

Кроме того, А.Исламов открыл свой канал в мессенджере Telegram, где проводил для подписчиков тренинги о методах перехвата карточных данных.

При обыске в его квартире были обнаружены электронные данные, использованные мобильные телефоны, другие носители информации с отправленными гражданам сообщениями и другими доказательствами. Задержанный признался в содеянном.

Оперативно-технические и оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vətəndaşların bank kartlarından pul oğurlayan “Arsenics” ləqəbli şəxs saxlanılıb

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