В Азербайджане задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина

Правоохранительные органы Азербайджана задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении нескольких граждан Рамина Магеррамова.

Правоохранительные органы Азербайджана задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении нескольких граждан Рамина Магеррамова.

Как передает Report со ссылкой на МВД, направившие в полицию жалобу граждане утверждают, что Магеррамов присвоил денежные средства, обещав доставить в страну различное медицинское оборудование.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжаются следственные мероприятия.

Ведомство просит граждан, пострадавших от противоправных действий Рамина Магеррамова, сообщить об этом в полицию.