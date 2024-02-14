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В Азербайджане задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина

В Азербайджане задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина Правоохранительные органы Азербайджана задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении нескольких граждан Рамина Магеррамова.
Происшествия
14 февраля 2024 г. 18:57
В Азербайджане задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина

Правоохранительные органы Азербайджана задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении нескольких граждан Рамина Магеррамова.

Как передает Report со ссылкой на МВД, направившие в полицию жалобу граждане утверждают, что Магеррамов присвоил денежные средства, обещав доставить в страну различное медицинское оборудование.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжаются следственные мероприятия.

Ведомство просит граждан, пострадавших от противоправных действий Рамина Магеррамова, сообщить об этом в полицию.

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Версия на азербайджанском языке Ölkəyə tibbi avadanlıqlar gətirəcəyi vədi ilə dələduzluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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