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В Азербайджане задержан наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана

В Азербайджане задержан наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана В Азербайджане задержан очередной наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана.
Происшествия
24 февраля 2024 г. 11:48
В Азербайджане задержан наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана

В Азербайджане задержан очередной наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана.

Об этом сообщили Report в МВД.

Сотрудниками 19-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции был задержан житель Абшеронского района Ильгар Керимли (1996 г.р.), занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.

У него было обнаружено 2 кг 355 гр. героина. Задержанный рассказал, что получил героин с целью сбыта в Баку от гражданина Ирана по имени Хасан, с которым познакомился в социальных сетях. Расследование в отношении Керимли продолжается.

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Версия на азербайджанском языке İranlı narkotacirlərin Azərbaycandakı növbəti narkokuryeri saxlanılıb

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