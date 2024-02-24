В Азербайджане задержан наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана

В Азербайджане задержан очередной наркокурьер, сбывавший наркотики из Ирана.
Об этом сообщили Report в МВД.
Сотрудниками 19-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции был задержан житель Абшеронского района Ильгар Керимли (1996 г.р.), занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.
У него было обнаружено 2 кг 355 гр. героина. Задержанный рассказал, что получил героин с целью сбыта в Баку от гражданина Ирана по имени Хасан, с которым познакомился в социальных сетях. Расследование в отношении Керимли продолжается.