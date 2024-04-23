В Азербайджане задержан наркокурьер, планировавший сбыть более 50 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали наркокурьера, который планировал сбыть более 50 кг наркотиков.

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали наркокурьера, который планировал сбыть более 50 кг наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, им является житель Астаринского района Ибрагим Агаев (1993 г.р.).

В ходе личного досмотра и по адресу его проживания всего было обнаружено 43 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 3 кг героина и 5 кг метамфетамина.

Агаев признался, что приобрел наркотики у гражданина Ирана с целью дальнейшего сбыта на территории Азербайджана. Личность гражданина Ирана в настоящий момент устанавливается следствием.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Агаева избрана мера пресечения в виде ареста.