 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане задержан мужчина, укравший из дома директора школы золотые изделия на 30 тыс. манатов

    Проводится расследование

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в совершении кражи в доме директора школы. Как сообщает Report, обратившись в городское отделение полиции, жительница села Тюркякяран Фатма Мамедрза гызы Алиева заявила о краже из ее дома золотых изделий на сумму 30 тыс. манатов.

    В результате оперативных мероприятий сотрудников отдела уголовного розыска отделения полиции выяснилось, что кражу в доме Ф.Алиевой совершил ее родственник, житель астаринского села Шиякяран 33-летний Рамин Джафар оглу Гулиев.

    Часть украденных Р.Гулиевым золотых изделий была передана следствию в качестве вещественного доказательства. Проводится расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi