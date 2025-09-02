В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрами

Правоохранительные органы Азербайджана задержали 27-летнего мужчину, шантажировавшего пользователей TikTok их интимными кадрами.

Как сообщили Report в МВД, задержанный Шамиль Фатуллаев создавал фиктивные женские аккаунты для получения компрометирующих материалов и последующего шантажа жертв.

Согласно информации правоохранительных органов, по данному уголовному делу проходят десятки потерпевших.

Злоумышленник выбирал потенциальных жертв среди государственных служащих и других пользователей социальной сети. Используя поддельные женские профили, он устанавливал доверительные отношения с жертвами, после чего получал от них интимные фотографии и видеоматериалы.

После получения компрометирующих материалов Фатуллаев переходил к прямому вымогательству. Суммы, которые требовал шантажист, начинались от 700 манатов.

Расследование, проведенное Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, позволило выявить и задержать преступника. Фатуллаеву предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, предусматривающей ответственность за вымогательство.

По решению суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

МВД Азербайджана также призвало граждан проявлять бдительность при общении в социальных сетях и в случае столкновения с шантажом или угрозами - незамедлительно обращаться в полицию.