    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 13:45
    В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрами

    Правоохранительные органы Азербайджана задержали 27-летнего мужчину, шантажировавшего пользователей TikTok их интимными кадрами.

    Как сообщили Report в МВД, задержанный Шамиль Фатуллаев создавал фиктивные женские аккаунты для получения компрометирующих материалов и последующего шантажа жертв.

    Согласно информации правоохранительных органов, по данному уголовному делу проходят десятки потерпевших.

    Злоумышленник выбирал потенциальных жертв среди государственных служащих и других пользователей социальной сети. Используя поддельные женские профили, он устанавливал доверительные отношения с жертвами, после чего получал от них интимные фотографии и видеоматериалы.

    После получения компрометирующих материалов Фатуллаев переходил к прямому вымогательству. Суммы, которые требовал шантажист, начинались от 700 манатов.

    Расследование, проведенное Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, позволило выявить и задержать преступника. Фатуллаеву предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, предусматривающей ответственность за вымогательство.

    По решению суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

    МВД Азербайджана также призвало граждан проявлять бдительность при общении в социальных сетях и в случае столкновения с шантажом или угрозами - незамедлительно обращаться в полицию.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    TikTok-da intim görüntülərlə şantaj edən şəxs saxlanılıb – DİN-dən əməliyyat

    В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрами

