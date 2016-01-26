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    В Азербайджане задержан мужчина, разыскиваемый в России

    Задержанный разыскивался по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержан мужчина, разыскиваемый в России.

    Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД). 

    Согласно информации, задержанный разыскивался по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД, был задержан Зульфюгар Гамбаров, разыскиваемый в России по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК России. 

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