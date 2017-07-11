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    В Азербайджане арестован брат криминального авторитета - ОБНОВЛЕНО

    У него обнаружили и изъяли пистолет марки Макарова, принадлежащую данному оружию обойму и 7 патронов© DİN

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Задержанный в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Насиминского РУП Руфат Амиров является братом известного криминального авторитета Рафета Амирова ("Рафета Алибайрамлинского").

    По информации Report, "Рафет Алибайрамлинский" и его брат Руфат Амиров известны как люди ныне находящегося под арестом Надира Салифова ("Лоту Гули").

    *** 13:21

    Органы внутренних дел провели очередную успешную операцию, направленную на выявление случаев незаконного хранения гражданами огнестрельного оружия и пресечение продажи. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана. 

    В отделение уголовного розыска Насиминского РУП поступила информация о ношении неким Руфатом огнестрельного оружия. 

    В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий данное лицо было задержано и доставлено в управление. 

    При обыске жителя города Ширван Руфата Амирова у него обнаружили и изъяли пистолет марки "Макарова", принадлежащую данному оружию обойму и 7 патронов. 

    В своих показаниях мужчина признался, что приобрел пистолет в Российской Федерации несколько лет назад и контрабандным путем привез в Азербайджан. 

    В результате проведенных вокруг Р. Амирова оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что он также объявлен Бинагадинским РУП в розыск по ст. 144 (похищение людей) УК.  

    По факту следственным отделом Насиминского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. 

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