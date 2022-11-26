В Азербайджане арестован мошенник, обманувший граждан на 200 тыс. манатов

В Азербайджане арестован мужчина, совершивший мошенничество под видом "финансовой пирамиды".

В Азербайджане арестован мужчина, совершивший мошенничество под видом "финансовой пирамиды".

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате расследования, проведенного сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД на основе обращений граждан, было установлено, что несколько месяцев назад в приложении для обмена сообщениями Whatsapp неким гражданином была создана группа под названием "Инвестиции". Данное лицо, используя мошенническую схему онлайн-пирамиды, призывало граждан вкладывать инвестиции, обещая, что они вернутся им в двукратном размере, тем самым ему удалось обмануть более 100 человек.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, был задержан Вахид Рзаев. Следствием было установлено, что за несколько месяцев он причинил потерпевшим материальный ущерб на сумму более 200 тыс. манатов.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении В.Рзаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.