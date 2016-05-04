В Азербайджане задержан криминальный авторитет, известный как "Таги Сальянский" - ФОТО

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Сальяне задержан авторитет, известный как "Таги Сальянский".

Как сообщает Report, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Сальянского района, в качестве подозреваемого лица был задержан уроженец сальянского села Арбатан, прописанный в селе Енгидже Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики 47-летний Таги Али оглу Гасымов.

В ходе обыска у него изъяли приобретенный у неизвестного источника 9-мм пистолет "Макарова" под номером KB-2338P производства Ижевского оружейного завода Российской Федерации и 4 патрона.

Отметим, что ранее судимый Таги Гасымов известен в криминальном мире как "Таги Сальянский".

По факту в отделении полиции Сальянского района возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК, в его отношении избрана мера наказания - арест. Расследование продолжается.